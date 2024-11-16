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        Polis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7'si polis 11 yaralı

        KONYA'da polis midibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis 11 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:45
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        Polis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7'si polis 11 yaralı
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        KONYA’da polis midibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si polis 11 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Adana karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne ait 42 BZ 693 plakalı polis midibüsü, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz’in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7’si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Filiz’in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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