Konya ve Karaman'da okullara 1 gün 'kar' tatili

KONYA’nın 13 ilçesi ve Karaman’da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Konya’nın 12 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Konya Valiliği'nce, taşımalı eğitim öğrencileri için Altınekin, Cihanbeyli, Emirgazi, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde, Ereğli ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler ile merkez dışındaki tüm okullarda, Kadınhanı, Taşkent, Doğanhisar, Sarayönü ve Hadim ilçesinde ise tüm ilk ve orta dereceli okullarda, Meram ve Karatay ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.