Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve Karaman'da okullara 1 gün 'kar' tatili

        KONYA'nın 13 ilçesi ve Karaman'da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve Karaman'da okullara 1 gün 'kar' tatili
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA’nın 13 ilçesi ve Karaman’da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Konya’nın 12 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Konya Valiliği'nce, taşımalı eğitim öğrencileri için Altınekin, Cihanbeyli, Emirgazi, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde, Ereğli ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler ile merkez dışındaki tüm okullarda, Kadınhanı, Taşkent, Doğanhisar, Sarayönü ve Hadim ilçesinde ise tüm ilk ve orta dereceli okullarda, Meram ve Karatay ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

        Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile sonrası oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11.2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor - Hatayspor: 1-1
        Konyaspor - Hatayspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sarayönü'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Sarayönü'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor