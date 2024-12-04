Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Doğum yaptıktan 8 gün sonra hırsızlık yaptı, ev hapsine çarptırıldı

        KONYA'da doğum yaptıktan 8 gün sonra bir evden 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum yaptıktan 8 gün sonra hırsızlık yaptı, ev hapsine çarptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA’da doğum yaptıktan 8 gün sonra bir evden 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan S.L. (17), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.L.’ye, ev hapsi verildi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 26 Kasım günü Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki bir evden 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki 72 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 8 kaydı olan S.L., olduğunu tespit etti. Ekipler, S.L.'yi saklandığı Meram ilçesindeki evinden gözaltına aldı. S.L.'nin 18 Kasım günü bir bebek dünyaya getirdiği ve doğumdan 8 gün sonra da hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kucağındaki bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edilen S.L., ev hapsine çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Konya'da Dünya Engelliler günü programı düzenlendi
        Konya'da Dünya Engelliler günü programı düzenlendi
        BÜSAT Başkanı Soydemir güven tazeledi
        BÜSAT Başkanı Soydemir güven tazeledi
        Konya'da "dil düşürme" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
        Konya'da "dil düşürme" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
        Sarayönü'nde aile ve gençlik konulu konferans düzenlendi
        Sarayönü'nde aile ve gençlik konulu konferans düzenlendi
        Çatalhöyük'te ziyaretçiler 9 bin yıl öncesini deneyimleme imkanı buluyor
        Çatalhöyük'te ziyaretçiler 9 bin yıl öncesini deneyimleme imkanı buluyor
        Yağışlar, Konya Ovası'ndaki çiftçiye umut oldu
        Yağışlar, Konya Ovası'ndaki çiftçiye umut oldu