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        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren saldırganlar yakalandı (2)

        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKonya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Eren Peker'in, ekim ayında üniversitenin Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen oryantasyon etkinliğe katıldığı son görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:10
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        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren saldırganlar yakalandı (2)
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        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Eren Peker'in, ekim ayında üniversitenin Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen oryantasyon etkinliğe katıldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla birlikte masada oturan Peker'in, 'Araştırma Yöntemleri' konusunda anlatılanları dinlediği görüldü.

        Şüphelilerin emniyetteki ifadelerin sürerken, Peker’i öldürdüğü öne sürülen Muzaffer T.’nin ilk ifadesinde, ''Yolda giderken önümüze aracını kırdı. Bana küfretti. Bu yüzden tartıştık'' dediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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