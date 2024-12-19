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        Cep telefonuna bakarken sulama kanalına devrilen minibüsünde yaralandı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ramazan Karakoç (31) cep telefonuna bakarken kontrolünü yitirdiği minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:40
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        Cep telefonuna bakarken sulama kanalına devrilen minibüsünde yaralandı
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ramazan Karakoç (31) cep telefonuna bakarken kontrolünü yitirdiği minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Cahı Mahallesi 93257 Sokak’ta meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan Ramazan Karakoç, yönetimindeki 42 AJF 238 plakalı minibüsle seyir halinde iken, cep telefonuna baktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kazanın cep telefonuna bakarken meydana geldiğini söyleyen Karakoç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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