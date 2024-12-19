Cep telefonuna bakarken sulama kanalına devrilen minibüsünde yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cahı Mahallesi 93257 Sokak’ta meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan Ramazan Karakoç, yönetimindeki 42 AJF 238 plakalı minibüsle seyir halinde iken, cep telefonuna baktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kazanın cep telefonuna bakarken meydana geldiğini söyleyen Karakoç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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