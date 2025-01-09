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        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor (2)

        SÜRÜCÜYAKALANDI Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:40
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        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor (2)
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        SÜRÜCÜYAKALANDI

        Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen Öztürk, ifadesinin ardından serbest kaldı. Öztürk'ten alkol testi yapılması için kan örneği alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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