Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor (2)

Konya'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen Öztürk, ifadesinin ardından serbest kaldı. Öztürk'ten alkol testi yapılması için kan örneği alındığı belirtildi.

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