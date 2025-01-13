Konyaspor - Fenerbahçe: 2-3
STAT: Konya Büyükşehir HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Boasteng (Dk.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Boasteng (Dk.83 Aleksic), Bazoer, Guilherme, Oğulcan (Dk. 68 Nikola), Prip (Dk.68 Tunahan), Melih İbrahimoğlu (Dk.83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf (Dk.73 Umut ), Kramer
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk.70 Osayi Samuel), Fred, Szymanski (Dk.90+4 Mert Hakan), Kostic (Dk. 83 Levent), Tadic (Dk.90+4 Yusuf) Dzeko, En-Nesyri
GOLLER: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 44 Kramer (Konyaspor), Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Melih Bostan (Konyaspor) Tadic, Kostic(Fenerbahçe)
SÜPER Ligin 19'uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
1'inci dakikada Konyaspor, maçın başlama düdüğünün ardından ilk golü buldu. Kramer'in sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
3'üncü dakikada Tadic'in ortasında sol arka direkteki Kostic'in kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
6'ncı dakikada Kramer'in ceza sahası yayından şutunda top kaleci Livakovic'ten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
14'üncü dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol taraftan Tadic'in kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.
25'inci dakikada Fenerbahçe, üstünlüğü ele geçirdi. Sağ taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
27'nci dakikada Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun şutu kaleci Slovwik'de kaldı.
44'üncü dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasındaki Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
61'inci dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Slowik'in kısa düşen pasında ceza sahasında topu önünde bulan Tadic, rakibini çalımlayıp kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Tadic'in şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-3.
89'uncu dakikada ceza sahasında Melih Bostan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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