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        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

        KONYA'da ev ve otomobilinde 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar ele geçirilen Avukat Münir Muhammed Mert S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:30
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        Avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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        KONYA'da ev ve otomobilinde 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar ele geçirilen Avukat Münir Muhammed Mert S. (28) gözaltına alındı. Münir Muhammed Mert S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Barosu’na kayıtlı Avukat Münir Muhammed Mert S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan Münir Muhammed Mert S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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