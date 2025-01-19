Konyaspor- Kasımpaşa: 3-3
STAT: Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can AlpKONYASPOR: Slowik, Boranijasevic (Dk.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic (Dk. 72 Umut Nayir), Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Ufuk), Tunahan (Dk. 84 Prip), Melih, Oğulcan, Yusuf (Dk. 84 Ndao), Kramer
KASIMPAŞA: Gianniots, Winck, Taylan, Sadık, Rodrigues (Dk. 82 Jhon Espinoza), Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 89 Sadıku), Aytaç (Dk. 82 Barak), Brekalo (Dk.86 Miguel), Fall
GOLLER: Dk. 19- 62 Kramer, Dk. 81 Umut Nayir (Konyaspor), Dk. 52 Brekalo, Dk.70 Gökhan, Dk. 87 Barak ( Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Jevtovic, Bazoer, Prip (Konyaspor), Winck, Sadık(Kasımpaşa)
TFF Süper Lig'in 20'nci haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
10'uncu dakikada Guilherme'nin sol köşeden korner atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Adil'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
12'nci dakikada Oğulcan'ın defanstan dönen topu, ceza sahası uzağından gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
19'uncu dakikada Konyaspor, golle buluştu. Adil'in pasında ceza sahası ortasında topla buluşan Kramer, ceza sahasına kadar topu sürükleyip, kaleci Gianniots ile karşı karşıya kaldı. Kramer'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
33'üncü dakikada Melih'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Gianniots topu kornere çeldi.
41'inci dakikada Guilherme'nin sağ taraftan köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Adil'in kafa vuruşu, arka direğe çarptı. Defans topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46'ncı dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleci Slowik, topu çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
49'uncu dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Aytaç'ın şutunda top üstten auta çıktı.
52'nci dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ceza sahasının sağ çaprazından ortasında topu önünde bulan Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çeldi. Slowik'ten dönen topu önünde bulunan Brekalo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
62'nci dakikada Konyaspor, tekrar üstünlüğü sağladı. Yusuf'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-1
68'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası yayında topu önünde bulan Melih'in şutunda Gianniots'un topu kornere çeldi.
70'inci dakikada Kasımpaşa tekrar beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayında Brekalo'nın pasında Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-2
81'inci dakikada Konyaspor yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Oğulcan'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
87'nci dakikada Kasımpaşa yeniden beraberliği sağladı. Barak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 3-3
Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.