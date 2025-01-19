Konyaspor- Kasımpaşa: 3-3

19'uncu dakikada Konyaspor, golle buluştu. Adil'in pasında ceza sahası ortasında topla buluşan Kramer, ceza sahasına kadar topu sürükleyip, kaleci Gianniots ile karşı karşıya kaldı. Kramer'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

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