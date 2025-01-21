Evde 400 tabanca ele geçirildi; baba ile oğlu tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir evde tabanca üretildiği ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Selçuklu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak üretilen 400 tabanca ele geçirildi. Baba R.G. ile oğlu M.G. gözaltına alındı. Baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KONYA'da bir evde kaçak üretilen 400 tabanca ele geçirildi; baba R.G. ile oğlu M.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

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