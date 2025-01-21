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        Evde 400 tabanca ele geçirildi; baba ile oğlu tutuklandı

        KONYA'da bir evde kaçak üretilen 400 tabanca ele geçirildi; baba R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:40
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        Evde 400 tabanca ele geçirildi; baba ile oğlu tutuklandı
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        KONYA'da bir evde kaçak üretilen 400 tabanca ele geçirildi; baba R.G. ile oğlu M.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir evde tabanca üretildiği ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Selçuklu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak üretilen 400 tabanca ele geçirildi. Baba R.G. ile oğlu M.G. gözaltına alındı. Baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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