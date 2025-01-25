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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; 4 gözaltı (8)

        AHMET'İNSAĞ KURTULMA ANI KAMERADAKonya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan Ahmet Muhammed Cedan'ın (23), sağ olarak kurtulma anı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:42
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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; 4 gözaltı (8)
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        AHMET'İNSAĞ KURTULMA ANI KAMERADA

        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan Ahmet Muhammed Cedan'ın (23), sağ olarak kurtulma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin, Ahmet'in yerini enkazdaki küçük bir delikten belirledikten sonra kurtarıp, çıkartarak ilk müdahalesini yaptıkları yer alıyor.

        Enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kontrollü olarak enkaz kaldırma çalışmasına başladı.

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