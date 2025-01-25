Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; 4 gözaltı (8)

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan Ahmet Muhammed Cedan'ın (23), sağ olarak kurtulma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin, Ahmet'in yerini enkazdaki küçük bir delikten belirledikten sonra kurtarıp, çıkartarak ilk müdahalesini yaptıkları yer alıyor.

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