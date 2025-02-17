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        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı

        KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Bestami Serdar E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:35
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        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
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        KONYA’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Bestami Serdar E. isimli öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Yaralanan Yeşildal ile öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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