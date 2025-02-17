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        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı (2)

        ÜNİVERSİTE,İNCELEME BAŞLATTI Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, resmi 'x' hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bilimler Fakültesindeki silahlı saldırı olayıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:35
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        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı (2)
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        ÜNİVERSİTE,İNCELEME BAŞLATTI

        Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, resmi 'x' hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bilimler Fakültesindeki silahlı saldırı olayıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 'Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde 17 Şubat 2025 tarihinde üzücü bir olay meydana gelmiş; Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci tarafından silahla yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay sonrası silahla intihara teşebbüs etmiştir. Her iki yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup Üniversitemiz tarafından gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir.” denildi.

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