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        267 kadın 9 kilometre karda yürüyüp, şiddete dikkat çekti

        KONYA'da 267 kadın, 9 kilometre karda yürüyüş yaparak kadına karşı şiddete dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:10
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        267 kadın 9 kilometre karda yürüyüp, şiddete dikkat çekti
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        KONYA'da 267 kadın, 9 kilometre karda yürüyüş yaparak kadına karşı şiddete dikkat çekti.

        Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği’nin organizasyonuyla 267 kadın, Anamas Dağı'nın Muslu Yaylası'nda kar örtüsü üzerinde 9 kilometrelik yürüyüş yaptı. Parkurun sonunda dans edip eğlenen kadınlar, kar üzerinde bedenleriyle gülen yüz çizerek kadına karşı şiddete dikkat çekti. Yürüyüşe danışanlarıyla katılan diyetisyen Cansu Dölek, "Kadınlara özel bir farkındalık yürüyüşü yapmak istedik. Yürüyüş sonunda yaptığımız gülen surat emojisi ile 'Kadın gülerse aile güler. Kadın gülerse ülke güler. Kadın gülerse doğa güler' diyerek kadına şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak istedik.” dedi.

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        Galeri
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