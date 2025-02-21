Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı (2)
KARDEŞİYLEYETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞKonya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü'yü, sınıfa girerken tabancayla vurarak yaralayıp kaçan Kerim K.
KARDEŞİYLEYETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ
Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü'yü, sınıfa girerken tabancayla vurarak yaralayıp kaçan Kerim K. (19), jandarma ekiplerince yakalandı. Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.