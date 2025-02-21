Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı (2)

Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü'yü, sınıfa girerken tabancayla vurarak yaralayıp kaçan Kerim K. (19), jandarma ekiplerince yakalandı. Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.

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