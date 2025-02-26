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        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (2)

        POLİSEKİBİ, İHTARA UYMAYAN SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDERKEN KAZA YAPMIŞKonya'da polis memuru Onur Şirin'in şehit olduğu, mesai arkadaşları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:15
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        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (2)
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        POLİSEKİBİ, İHTARA UYMAYAN SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDERKEN KAZA YAPMIŞ

        Konya'da polis memuru Onur Şirin’in şehit olduğu, mesai arkadaşları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli 3 polisin, kazanın meydana geldiği Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine Sinan K. (33) yönetimindeki araca 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Sinan K. ihtara uymadı. Bunun üzerine ekip, içinde bulundukları araçla, şüpheliyi takip ederken kaza yaşandı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

        Kazanın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücü Sinan K. ile kazaya karışan TIR şoförü Ali K.'yi (43) dün gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını belirten Sinan K. ifadesinde, ''Tatlıcak Mahallesi’ne gittim. Orada sivil polisleri görünce kaçmaya başladım. Sonra resmi ekipler de beni gördü, onlar da beni kovalamaya başladı'' dedi.

        2022 yılında araç kullanırken durdurulan Sinan K.'nin yapılan kan testinde 'uyuşturucu maddeye' rastlanması üzerine 2027 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlendi.

        'Uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hakaret', 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından 29 kaydı bulunan Sinan K.'nin, geçen yıl 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 10 Aralık 2024 tarihinde tahliye olduğu ortaya çıktı. Sinan K. hakkında geçen ocak ayında ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan Sinan K. ve kazaya karışan TIR şoförü Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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