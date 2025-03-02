Eski eşi ve dini nikahlı kocasını vurdu

KONYA'da Faruk Ö., boşandığı eşi Şuhade A. ile dini nikahlı kocası Özgür Ç.'yi tabancayla vurdu. İmam nikahlı eşler hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi, Şemsi Efendi Sokaktaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Şuhade A. ve Özgür Ç., oturdukları apartmanın bahçesinden dışarı çıktıkları sırada, Faruk Ö. ile karşılaştı. Faruk Ö., yanında getirdiği tabancayla Şuhade A. ve Özgür Ç.'ye ateş açtı. Çift kanlar içinde yığılırken, Faruk Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Faruk Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.