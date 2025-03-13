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        'Kırlangıç otu sıvısının göze damlatılması körlüğe yol açabilir'

        KONYANecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:10
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        'Kırlangıç otu sıvısının göze damlatılması körlüğe yol açabilir'
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        KONYANecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasına ilişkin, "Halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu damlalar, steril olmayan ortamlarda, doğada göze uygulanmakta. Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir" dedi.

        Kırlangıç otu sıvının göze damlatılması sonucu 'gözlüklü kişilerin gözlüklerinden kurtulduğu ve sinüzite iyi geldiği' şeklindeki iddialar gündem oldu. İddiaların yanı sıra sosyal medyada 'şifa dağıtıyoruz' adı altında kırlangıç otu sıvısı reklamları yapıldığı görüldü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasının körlüğe yol açabileceğini belirtti.

        'HERHANGİ BİR GELİŞME GÖRMEDİK'

        Dr. Ali Osman Gündoğan, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinde kırlangıç otu dediğimiz, halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu mucizevi bir ilaç olarak lanse ediliyor. Bazı sosyal medya mecralarında katarakt, sarı leke, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarına iyi geldiği, bunları tedavi ettiği yönünde çok ciddi iddialar atılıyor. Bizim bilgimiz dahilinde olmayan takipli hastalarımızdan kendileri gönüllü olarak kırlangıç otunu gözlerine damlattırmışlar, daha sonrasında bizden muayene talep ettiler. Biz de o hastalarımıza normal kontrollerini yaptığımızda, geçmiş dosya kayıtlarını da incelediğimizde muayenelerini karşılaştırdık. Göz numaralarında, kataraktta, göz tansiyonlarında, herhangi bir iyileşme, herhangi bir gelişme görmedik" dedi.

        'BİLİMSEL KANIT YOK'

        Dr. Gündoğan, "Bu damlalar, steril olmayan ortamlarda, doğada göze uygulanmakta. İçinde bulunan toksik maddeler nedeniyle göz gibi hassas bir organda tahrişe, enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle sosyal medya akımlarına kapılıp da bunları yapmasınlar. Kesinlikle göz hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir. Kırlangıç otunun gözde herhangi bir fayda sağladığıyla alakalı literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu bitkinin fayda sağladığı bilimsel kanıtı yok" diye konuştu. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pembe Oltulu ise "Konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuç göremedik. Bu damlatılan materyalin, kuru gözü tedavi ettiği iddia ediliyor. Bu durumda goblet hücrelerinin artması gerekir, araştırmamızda böyle bir veri bulamadık" dedi.

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