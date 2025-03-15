Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını yaptı

Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçını izlemek üzere Konya’ya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Adalı, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Başkan Adalı ile fotoğraf çektirdi.

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