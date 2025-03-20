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        Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:35
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        Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonuyla görüntülenirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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