Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonuyla görüntülenirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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