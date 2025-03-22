Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama

Olay, 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ramazan davulcuları arasında 'bahşiş' paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.

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