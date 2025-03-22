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        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama

        KONYA'nınKulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında çıkan bıçaklı, sopalı 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:00
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        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
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        KONYA'nınKulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında çıkan bıçaklı, sopalı 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı.

        Olay, 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ramazan davulcuları arasında 'bahşiş' paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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