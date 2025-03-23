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        Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü; 16 gözaltı

        KONYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 02:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 02:45
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        Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü; 16 gözaltı
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        KONYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi. Kalabalığın dağılmasının ardından tekrar izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba ekipler müdahale ederken 16 kişi gözaltına alındı, 1 polis memuru hafif yaralandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle saat 20.30’da Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan Atatürk Anıt alanında toplanan kalabalık, CHP Konya İl Başkanlığına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından kalabalığın çoğunluğu alandan ayrılırken, bir grup ise izinsiz yeniden yürüyüş yapmak istedi. İddiaya göre, polis ekiplerinin uyarılarına dikkate almayan grup dağılmakta direnince ekipler müdahalede bulundu. 16 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru ise hafif yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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