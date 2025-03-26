Av tüfekli cinayete 19 ay sonra 2 tutuklama

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 19 ay önce tarlasında av tüfeğiyle başından ve sırtından vurulan çiftçi Ahmet Tuzcu (55) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, olay sırasında cep telefonları sinyallerinden o bölgede oldukları tespit edilen Muhammet T. (23) ve Mehmet S. (53) tutuklandı.

Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi’nde 15 Ağustos 2023 tarihinde evli ve 3 çocuk babası Ahmet Tuzcu Akgöl mevkisinde bulunan ayçiçeği tarlasındaki sulama hortumlarına bakım yapmaya gitti. Ahmet Tuzcu, eve dönmedi. Bir gün sonra bölgeye giden yakınları ile muhtar Musa Bayram, Ahmet Tuzcu’nun tarlada cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet Tuzcu’nun ilk belirlemelere göre av tüfeğiyle başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tuzcu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilçede defnedildi. O dönem yapılan çalışmalarda, şüphelilere ulaşılamadı.

CEP TELEFONU SİNYALLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Ahmet Tuzcu'nun yakınları ve mahalle halkıyla tek tek görüşüp ifadelerine başvurdu. Bu sırada teknik çalışmasını da sürdüren ekipler, olay günü Muhammet T. ve Mehmet S.'nin cep telefonu sinyallerinden o bölgede olduğu belirledi. Ardından dün düzenlenen operasyonla Muhammet T. ve Mehmet S. ile olayla bağlantısı olabileceği öne sürülen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Muhammet T. ve Mehmet S., sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Diğer 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.