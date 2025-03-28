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        Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0

        STAT: Konya Büyükşehir HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut KONYASPOR: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:34
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        Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0
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        STAT: Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut

        KONYASPOR: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic (Dk. 70 Tunahan), Pedrinho (Dk. 83 Oğulcan) , Melih, Aleksic (Dk. 83 Calusic) Yusuf (Dk.88 Keyta), Kramer (Dk. 83 Umut Nayir)

        GAZİANTEP FK: Burak, Viana (Dk. 86 Kenan Kodro), Arda, Husic (Dk. 74 Emre) Sorescu, Daubin (Dk.46 Boateng) N'Diaye, Lungoyi (Dk. 74 Halil İbrahim), Kozlowski, Maxim (Dk. 74 Ogün), Okereke

        GOL: Dk. 66 Kramer (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Guilherme, Aleksic, Kramer, Ogulcan (Konyaspor), Daubin, N'Diaye, Husic, Okereke (Gaziantep FK)

        Süper Lig'in 29'uncu haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

        8'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahasındaki Aleksic'in vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

        15'inci dakikada Melih'in ceza sahası yayının yakından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        18'inci dakikada Melih'in ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        İlk yarı golsüz sona erdi.

        66'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Topla ceza sahasına giren Yusuf'un pasında, Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        72'nci dakikada Husic'in ceza sahasından dışından şutunda top Deniz'de kaldı.

        Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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