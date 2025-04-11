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        Konyaspor Başkanı Korkmaz: 200 bin Euro ödendiğinde FIFA'nın yasağı kalkacak

        KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:10
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        Konyaspor Başkanı Korkmaz: 200 bin Euro ödendiğinde FIFA'nın yasağı kalkacak
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        KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA’dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.

        Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na

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