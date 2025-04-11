Konyaspor Başkanı Korkmaz: 200 bin Euro ödendiğinde FIFA'nın yasağı kalkacak
KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.
KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA’dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.
Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na
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