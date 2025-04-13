Taksici, tabancalı gaspçıyı biber gazıyla uzaklaştırdı (2)

Konya'da taksi şoförü Veli Kurt'u, tabancayla gasp etmeye çalışan şüpheli Mehmet Akif Demircan (28), polis ekipleri tarafından yakalandı. Demircan'ın, olay sırasında taksiciyi tehdit ettiği tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Poliste 7 suç kaydı olan Demircan, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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