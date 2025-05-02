CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (3)

Konya'da, CHP'ye ait aracın sanayi sitesinde anons yaparak geçişi kameralara yansıdı. Kamera kaydında CHP aracının geçtiği sırada iş yerinin önüne çıkan ve kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirtilen kişinin Mehmet K. olduğu iddia edildi.

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