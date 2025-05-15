Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (4)
KONYAVALİSİ AKIN: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADIKonya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
KONYAVALİSİ AKIN: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI
Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Vali Akın, "Kulu ilçemizde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi. Öte yandan AFAD ekiplerinin bölgede saha keşfi gerçekleştirdiği öğrenildi. Hastanelere de herhangi bir müracaatın gelmediği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.