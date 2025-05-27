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        9 yıl hapis cezasıyla aranan firari tavan arasında yakalandı

        KONYA'da hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:30
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        9 yıl hapis cezasıyla aranan firari tavan arasında yakalandı
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        KONYA’da hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı tavan arasında yakalandı.

        Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘Birden fazla kişi ile silahla tehdit’, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U.’yu saklandığı tavan arasında yakaladı. B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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