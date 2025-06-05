Kaçak silah parçası üretilen fabrikaya operasyon

KONYA’da kaçak silah parçası üretimi yapıldığı belirlenen fabrikaya yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda AK-47 Kalaşnikov, G3, Bixi, MG3, FN, Docka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 parça ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde bir fabrikada kaçak olarak silah parçası üretimi yapıldığını tespit etti. Fabrikaya düzenlenen operasyonda AK-47 Kalaşnikov, G3, Bixi, MG3, FN, Docka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet parça ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.