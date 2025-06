Polis Safiye, tutkusu motosikletle trafik güvenliğini sağlıyor

KONYA'da hayalini kurduğu meslek olan polisliğe 8 ay önce atanan Safiye Işık (26), mesleğini ve çocukluktan itibaren çok sevdiği motosiklet tutkusunu birlikte yaşıyor. Sabahları kendi motosikletiyle işe gelen Işık, mesai saatlerinde de Motosikletli Şahin Timi’nde Konya trafiğinin güvenliğini sağlıyor.

Safiye Işık, polis memurluğuna atandıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevine başladı. Çocukluğundan itibaren yaşadığı motosiklet tutkusu nedeniyle Işık, şubeye bağlı olarak şehir içi trafiğinde görev yapan Motosikletli Şahin Timi’ni tercih etti. Emniyet birimlerince gerekli motosiklet kullanma kursu alan Işık, sabahları kendi motosikletiyle işe geliyor, mesai saatlerinde de Motosikletli Şahin Timi’nde Konya trafiğinin güvenliğini sağlıyor.

‘İLK MOTOR TECRÜBEM AİLEMİN ALDIĞI ATV İDİ'

Çocukluğundan itibaren yaşadığı motosiklet tutkusunu 16 yaşından itibaren kavuşmaya başladığını anlatan Safiye Işık, şunları söyledi:

''Çocukluğumdan beri motosiklet benim hep hayran olduğum ve binmek istediğim bir şeydi ama o zamanlar binebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Çünkü size çok büyük görünen bir şey. Daha sonra 16-17 yaşımda ailem 2 tekeri tehlike gördüğü için, bana ATV almıştı. Aslında motor tecrübem onunla başladı. Motora hep birilerinin arkasında bindiğimde, ağabeylerime özenerek daha fazla heves etmeye başladım. Son 1,5 yıldır da 200 CC'lik kendi motosikletimi kullanıyorum. Polis olduktan sonra biz kadınlara da fırsat tanıdılar. Motosikletli Şahin Timlerine katılabileceğimizi söylediler. Bunun ardından başvuru yaptım. Kursta 6 kadındık. Hepimiz başarıyla kursu tamamladık. Şu an da çok daha güvenli ve keyifli bindiğimizi düşünüyorum.''

Işık, ''Bir şeyi körü körüne sevmekten ziyade, doğru şekilde bindiğinizde, daha büyük keyif alabileceğinizi, can güvenliğinizi daha ön planda tuttuğunuzu ve işinizi sevdiğiniz hale getirdiğiniz zaman, işe gelirken işe geliyor gibi düşünmediğinizi fark ediyorsunuz. Ben de şu an kendimi işe geliyor gibi hissetmiyorum. Motosikletli polis olmam, vatandaşın çok dikkatini çekiyor. Özellikle durup bakanlar, korna çalan ve selam vermek isteyenler oluyor. Gençlerden özenenler oluyor. Bizim yerimizde olmak isteyenler oluyor. Bu da güzel bir tepki. Bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Motosiklet kullanan sayısının her geçen gün arttığını belirten Işık, “Artık çok sayıda motosiklet var. Motosiklet sürücülerine karşı saygının biraz daha artması gerektiği taraftarıyım her zaman ama gördüğüm kadarıyla her geçen gün de bu saygı artıyor. Daha görünür hale geldiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.