Ailesiyle pikniğe gitti, ayağını yılan ısırdı

Olay, saat 16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Susuz yaylasında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, burada engerek yılanı tarafından ısırıldı. Sol ayağından yaralanan Mert, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Mert’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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