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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (2)

        SALDIRGAN,TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), öldüren şüphelinin evine bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:10
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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (2)
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        SALDIRGAN,TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ

        Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), öldüren şüphelinin evine bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. (27) olduğu belirlendi. Olayın ardından okulda suç aleti tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.'nun, Öz'ün evinde kaldığı sırada aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Bugün de Berkehan O.'nun okula taksiyle geldiği ve paltosunun altına gizlediği tüfekle bekar olan Öz'ün, odasına gelip 10 el ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında ise öğrencilerin derste olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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