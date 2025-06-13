Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Atiker oldu

KONYASPOR Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde, iş insanı Ömer Atiker yeni başkan oldu. Yeni başkan Ömer Atiker, “Konyaspor başkanlığı gibi büyük bir sorumluluğu devralmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Konyaspor, Konya’nın birlik ve inancını temsil eder. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Borç yükünü azaltan, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edeceğiz. Günü kurtarmaya değil, kalıcı başarıya odaklanacağız” dedi.

Konyaspor’da yeniden aday olmayan Ömer Korkmaz ve yönetimi yerine, başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. 390 delegenin katıldığı genel kurulda Konyaspor’un borcu da açıklandı. Kulübün toplam borcunun 1 milyar 400 milyon lira olduğu oy birliğiyle ibraz edildi.

‘KALICI BAŞARIYA ODAKLANACAĞIZ’

Tek liste ile yapılan genel kurulda yeni başkan, iş insanı Ömer Atiker seçildi. Seçimin ardından konuşma yapan yeni başkan Ömer Atiker, Konyaspor başkanlığı gibi büyük bir sorumluluğu devralmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Konyaspor, Konya’nın birlik ve inancını temsil eder. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Borç yükünü azaltan, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edeceğiz. Günü kurtarmaya değil, kalıcı başarıya odaklanacağız. Altyapı tesislerini geliştireceğiz. Kendi evlatlarımızla gurur duyacağımız bir sistem kuracağız. Taraftarlarımız, yerel basın, STK’lar ve tüm şehirle birlikte hareket edeceğiz. Konyaspor'un sesi her sokakta yankılanacak” dedi.