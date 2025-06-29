TİGEM'de üretilen tohumların yüzde 45'i kuraklığa dayanıklı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, işletmedeki üretilmekte olan çeşitlerin yüzde 45’inin kuraklığa dayanıklı bitkiler olduğunu söyledi. Gezginç, “Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüleri, gerekse üniversitelerimiz olarak biz Türk tarımında uzunca bir süredir iklim değişimine ayak uydurmaya çalışıyor ve bu noktada yeni üretimler, yeni yöntemler, yeni çeşitler geliştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM’in küresel iklim kriziyle ilgili çalışmalarını DHA’ya anlattı. İklim değişikliğiyle ilgili yeni yöntemler, yeni bitki türleri denediklerini anlatan Gezginç, “Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüleri, gerekse üniversitelerimiz olarak biz Türk tarımında uzunca bir süredir iklim değişimine ayak uydurmaya çalışıyor ve bu noktada yeni üretimler, yeni yöntemler, yeni çeşitler geliştirmeye gayret ediyoruz. İşletmemizde üretilmekte olan çeşitlerin yüzde 45’i kuraklığa dayanıklı çeşitlerden oluşuyor. Bizim üretimimizin yüzde 99’u yerli ve milli çeşitlerden oluşuyor. Bilinenin aksine bizim ülkemiz herhangi bir ülkeye, herhangi bir bölgeye tarımsal üretim anlamında muhtaç değildir. Kendi tohumunu üretebilecek, kendi yapabilecek, kendi halkını doyurabilecek, kendine yeterli bir ülkedir. Bunu özellikle hububat alanında üstüne bastırarak söylemek istiyorum” diye konuştu.