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        Konya'da hastasından ameliyat parası isteyen doktora gözaltı

        KONYA'da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:40
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        Konya'da hastasından ameliyat parası isteyen doktora gözaltı
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        KONYA’da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan M.A.'dan ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para istediği öne sürülen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., polis tarafından gözaltına alındı.

        M.A., ağrı şikayeti üzerine 27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi’ne muayene gitti. Muayene yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., M.A.'ya ameliyat olması gerektiğini belirtti. İddiaya göre, Dr. B.U., 30 Haziran’da yapılacak ameliyatı, özel bir hastaneden getirteceği lazer cihazıyla yapacağını ve 20 bin TL ücreti olduğunu söyledi. Hasta ve doktor, 17 bin TL'ye anlaştı.

        PARAYI NAKİT İSTEDİ

        M.A., dün hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından hasta yakınları, 17 bin TL'ye hastanenin veznesine yatıracaklarını belirtmeleri üzerine, iddiaya göre Dr. B.U., parayı nakit olarak kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakınları, konuyu hastaneye yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi de polise haber verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta yakınları, 17 bin TL tutarındaki daha önceden seri numaraları alınmış banknotları Dr. B.U.'ya verdiği sırada suçüstü yakaladı.

        Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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