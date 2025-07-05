Yanan TIR'da cesedi bulunan şoförün öldürülüp başının kesildiği ortaya çıktı (2)

Konya'nınKarapınar ilçesinde TIR şoförü Özcan Karakaya'u (47), tabancayla vurarak öldürüp, başını kestikten sonra kaza gibi göstermek için aracı ateşe veren meslektaşı Şakir Türkoğlu (38), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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