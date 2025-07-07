Bakan Uraloğlu: Seydişehir- Bozkır yoluyla yıllık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temeli atılan Seydişehir- Bozkır devlet yoluna ilişkin, "Yolumuz tamamlandığında seyahat süresinden 41 dakikalık süreyi, 30 dakikalara hatta biraz daha altına indirmiş olacağız. Zamandan 128,8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 175 milyon liralık tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birtakım açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Seydişehir- Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, sözlerine Pençe-Kilit Harekat bölgemizde arama-tarama faaliyetleri yürütürken şehit olan 12 askerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

'BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 29 BİN 771 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

23 yılda yapılan yatırımlara değinen Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar dolarlık kara yolu yatırımını hayata geçirdik. 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu bu sene başında 29 bin 734 kilometre iken, an itibarıyla 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu bölünmüş yollarla birbirine kavuşturduk. Bakın o gün 40 kilometre olan saatlik seyir hızı, bugün araç sayısı 32 milyonu geçmiş olmasına rağmen 90 kilometrenin üzerine çıktı. Ülkemizi doğu-batı yönünde kat eden 8 bin 524 kilometrelik beş ana aksımızın yüzde 92'sini bitirdik. Yine ülkemizin kuzey-güney yönündeki buralar çok engebeli arazidir, 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında gerçekleştirmeyle tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

'2027 YILINDA SEÇİM OLACAKMİŞ GİBİ BURAYI BİTİRELİM' Bakan Uraloğlu, Seydişehir- Bozkır kara yolunun 46,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Temelini atacağımız yolumuz, ilimizin en kadim ilçelerinden biri olan Bozkır ile Torosların parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katacaktır. Toplam 46,5 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu yolumuzun 16 kilometresini önceki yıllarda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak tamamlayarak trafiğe açmıştık. Şimdiyse kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise devlet yolu standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak Konyalı kardeşlerimiz, vekillerimiz diyor ki; '2028'e geç kalır, bu tarihi öne çekelim.' Biz bunu 2027 yılında seçim olacakmış gibi burayı bitirelim. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresinden 41 dakikalık süreyi, 30 dakikalara hatta biraz daha altına indirmiş olacağız. Zamandan 128,8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 175 milyon liralık tasarruf edeceğiz. Yolumuza harcadığımız para birkaç yıl içinde inşallah geriye dönmüş olacak. Ayrıca karbon emisyonundan 2 bin 840 ton azaltma sağlayarak, çevreci bir projeyi yine çalışan kardeşlerimizle hayata inşallah geçirmiş olacağız."