Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Seydişehir-Bozkır yoluyla yıllık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz (2)

        'ÖNÜMÜZDEKİSENENİN SONUNDA ALACABEL TÜNELİ'DE BİTİRİYORUZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Seydişehir- Bozkır kara yolunun temel atma törenin ardından kent merkezindeki Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Seydişehir-Bozkır yoluyla yıllık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘ÖNÜMÜZDEKİSENENİN SONUNDA ALACABEL TÜNELİ’DE BİTİRİYORUZ’

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Seydişehir- Bozkır kara yolunun temel atma törenin ardından kent merkezindeki Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Stadı yanında düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, Konya- Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin de gelecek yıl biteceğini belirterek, “İnşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan Alacabel Tüneli'ni de bitiriyoruz” dedi.

        'SİZ HİZMET EDİN BİZDE SİZE TEŞEKKÜR EDELİM'

        Konya’nın demir yolu ile ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ankara- Konya yüksek hızlı tren ve Konya -Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Bakın an itibarıyla 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz. Çok şükür 'Bunlara ne gerek vardı' diyenler, bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce, şimdi 'Ya o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız' diyor. Her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Allah rızası için ya buyurun, siz de hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Memnun oluruz gerçekten” diye konuştu.

        ‘DÖRT RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

        Bakanlık olarak Konya'ya raylı sistemle yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        ''Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB’ler ve sanayi alanları, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 1'inci etabı olan 23 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi-Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından, şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Bu ilk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik. 6 kilometrelik 2'nci etap olan Konya Gar- Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam ediyor. Bu kesimi de 2026 yılı yatırım programına almayı hedefliyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz, Barış Caddesi ve Şehir Hastanesi-Stadyum 1'inci etabı tramvay hatları olmak üzere toplam uzunluğu 26,7 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hatta çalışmalar devam ediyor. Bakanlık olarak biz de 21 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem hattı, 8 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem hattı, 19,4 kilometrelik Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay hattı ve ilk etabı Büyükşehir Belediyemizce yapılan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay hattının 9,7 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planlıyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti
        Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'dan 14 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine...
        Konya'dan 14 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine...
        Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouan'u renklerine bağladı
        Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouan'u renklerine bağladı
        Konya'da tarım arazisinde çıkan yangın mahallelinin dayanışmasıyla söndürül...
        Konya'da tarım arazisinde çıkan yangın mahallelinin dayanışmasıyla söndürül...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu: