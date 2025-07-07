Bakan Uraloğlu: Seydişehir-Bozkır yoluyla yıllık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz (2)

‘ÖNÜMÜZDEKİSENENİN SONUNDA ALACABEL TÜNELİ’DE BİTİRİYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Seydişehir- Bozkır kara yolunun temel atma törenin ardından kent merkezindeki Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Stadı yanında düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, Konya- Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin de gelecek yıl biteceğini belirterek, “İnşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan Alacabel Tüneli'ni de bitiriyoruz” dedi.

'SİZ HİZMET EDİN BİZDE SİZE TEŞEKKÜR EDELİM'

Konya’nın demir yolu ile ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ankara- Konya yüksek hızlı tren ve Konya -Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Bakın an itibarıyla 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz. Çok şükür 'Bunlara ne gerek vardı' diyenler, bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce, şimdi 'Ya o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız' diyor. Her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Allah rızası için ya buyurun, siz de hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Memnun oluruz gerçekten” diye konuştu.