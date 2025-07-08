Nasreddin Hoca Şenliği, halk dansları gösterilerine sahne oldu

BU yıl 66’ncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği yerli ve yabancı halk dansları gösterileriyle uluslararası kültür buluşmasına sahne oldu.

Akşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen dans toplulukları, Akşehir sokaklarını renk, hareket ve müzikle doldurdu. İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dan gelen halk dansları ekipleri, kendi kültürel motiflerini Akşehir’in tarihi mekanlarında sahneledi.

Gösteriler; Cumhuriyet Meydanı, Nasreddin Hoca Mizah Yolu, Hıdırlık, Gazi Parkı ve Dudu Kadın Çarşısı gibi farklı noktalarda etkinlik boyu devam ediyor. Her akşam meydanları dolduran izleyiciler, dans gösterilerini ilgiyle takip ediyor.

10 Temmuz tarihine kadar devam eden gösteriler kapsamında her gün farklı saatlerde, farklı noktalarda sahne alan gruplar; dansseverlerle buluşmaya devam edecek.

YERLİ EKİPLERDEN GÖSTERİLER

Yalnızca yurtdışından değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dans ekipleri de sahnedeydi. Akşehir Halk Oyunları Ekibi, Ankara Tubil Halk Dansları Topluluğu, Denizli Destan Dans ve Sanat Merkezi ve İYTE Halk Dansları Topluluğu, yöresel figürleri ve otantik kostümleriyle izleyiciden tam not aldı.

KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞUN RİTMİK YÜZÜ

Şenlik boyunca süren dans gösterileri, yalnızca görsel bir şölen değil; kültürlerarası diyalogun ve dostluğun bir yansıması oldu. Farklı dillerden, farklı halklardan gelen ekipler, Akşehir’de ortak bir sahnede buluşarak evrensel değerlere katkı sunmayı hedefledi.

‘AKŞEHİR, DÜNYA SAHNESİNE AÇILIYOR’

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Akşehir, yalnızca Nasreddin Hoca’nın değil; barışın, sanatın ve evrensel kültürün de şehri. Bu yıl halk danslarıyla dünyanın sesini, figürlerini ve renklerini Akşehir’in tarihi sokaklarına taşıdık. Kültürleri buluşturmaya, hoşgörüyü sahneye taşımaya devam edeceğiz.”