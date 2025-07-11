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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

        KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:38
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
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        KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Yunak- Turgut kara yolunda meydana geldi. Yaşar T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 VZ 040 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yaşar T. ve işçiler Şerife Ç., Zeynep D., Ayşe K., Hatice Ü., Azize K., Ayşe D., Keziban K., Havva A., Hacer K., İmran A., Hacer K., Keziban D., Nilah Ç. ve Efe T. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yunak ve Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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