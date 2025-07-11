Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yunak- Turgut kara yolunda meydana geldi. Yaşar T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 VZ 040 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yaşar T. ve işçiler Şerife Ç., Zeynep D., Ayşe K., Hatice Ü., Azize K., Ayşe D., Keziban K., Havva A., Hacer K., İmran A., Hacer K., Keziban D., Nilah Ç. ve Efe T. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yunak ve Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

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