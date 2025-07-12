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        Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:20
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        Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü
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        KONYA’nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Cahi Mahallesi 93243’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı. Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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