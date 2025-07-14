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        Konya'da orman yangını

        KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:35
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        Konya'da orman yangını
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        KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevler karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

        Konya Valiliği’nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir'' denildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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