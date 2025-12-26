Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:09
        Konya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Resul Akar (19) idaresindeki 06 EYZ 134 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Çeltik kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki M.A ve M.E.A, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Akar, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

