Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı

Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı düzenlendi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle bu yıl başlatılan konferans serisinin üçüncüsü Karatay Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf ruhunu yaşatmanın ve geçmişten gelen mirası geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Konferansın ardından, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan "Minyatürlerde Konya ve Mevlana" sergisinin açılışı yapıldı.

Her ayın sonunda düzenlenen konferans serilerinin bu yıl beşincisinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, her seri sonunda konuşmacıların akademik makalelerinin kitaplaştırılacağı bildirildi.

Daha önceki konferansların kitaplaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar' başlıklı bu yılki konferans serisi 2026'da tamamlandığında yayına dönüştürülecek ve toplamda 5 ciltlik bir eser ortaya çıkacaktır." ifadesine yer verildi.