Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı

        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı düzenlendi.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle bu yıl başlatılan konferans serisinin üçüncüsü Karatay Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf ruhunu yaşatmanın ve geçmişten gelen mirası geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

        Konferansın ardından, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan "Minyatürlerde Konya ve Mevlana" sergisinin açılışı yapıldı.

        Her ayın sonunda düzenlenen konferans serilerinin bu yıl beşincisinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, her seri sonunda konuşmacıların akademik makalelerinin kitaplaştırılacağı bildirildi.

        Daha önceki konferansların kitaplaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar' başlıklı bu yılki konferans serisi 2026'da tamamlandığında yayına dönüştürülecek ve toplamda 5 ciltlik bir eser ortaya çıkacaktır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Karapınar'da öğrenciler sabah namazında buluştu
        Karapınar'da öğrenciler sabah namazında buluştu
        Meslek edinen özel eğitim öğrencileri iş hayatına kazandırılıyor
        Meslek edinen özel eğitim öğrencileri iş hayatına kazandırılıyor
        Günde 30 gram lif tüketimi bağırsaklardan başlayarak metabolizmayı düzenliy...
        Günde 30 gram lif tüketimi bağırsaklardan başlayarak metabolizmayı düzenliy...
        Belediye, düşen beton parçaları için kat maliklerini uyarmış; baba-kızın ya...
        Belediye, düşen beton parçaları için kat maliklerini uyarmış; baba-kızın ya...
        Selçuklu'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" coşkuyla başladı
        Selçuklu'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" coşkuyla başladı
        Kundaklama şüphesiyle tutuklanan avukat ve arkadaşına 1 yıl 8 ay hapis
        Kundaklama şüphesiyle tutuklanan avukat ve arkadaşına 1 yıl 8 ay hapis