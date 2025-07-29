Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Şikayetçi olduğu eski eşine 'Pislik muhabbetlerinden bıktım' ifadesi nedeniyle ceza aldı

        KONYA'da kendisine şiddet uygulayan eski eşi Fatih Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şikayetçi olduğu eski eşine 'Pislik muhabbetlerinden bıktım' ifadesi nedeniyle ceza aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'da kendisine şiddet uygulayan eski eşi Fatih Ç.’den (28) şikayetçi olup olaydan 3 gün önce arayıp tehdit ettiği telefon görüşme kaydını da delil olarak sunan Sena Ceran (25) hakkında, ses kaydında 'Senin pislik muhabbetlerinden bıktım' ifadesi nedeniyle ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Ceran hakkında 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat ettiği’ kanaatine varılarak 3 ay hapis cezası verildi. Bu ceza da 9 bin lira para cezasına çevrildi.

        Sena Ceran, 6 yıl evli kaldığı çocuğunun babası Fatih Ç.’den geçen yıl boşandı. Ceran, boşanmalarına rağmen Fatih Ç.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olup, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı sürecinde Sena Ceran'ı darbeden Fatih Ç. hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan dava açıldı. Bu süre zarfında iddiaya göre eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Fatih Ç. için Ceran'ın ağabeyi ve kardeşi şikayetçi oldu. Bunun üzerine 18 Mayıs'ta da Fatih Ç., eski eşi Ceran'ın çalıştığı markete giderek zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darp etti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Fatih Ç., gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatılıp serbest bırakıldı; ancak 21 Mayıs günü hakkında daha önce açılan 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

        HAKARET SAYILDI

        Sena Ceran, şiddet gördükten sonraki şikayetinde ise olaydan 3 gün önce eski eşinin, kendisini arayıp tehdit ettiği telefon görüşme kaydını da delil olarak sundu. Ceran'ın, delil olarak sunduğu görüşme kaydında eski eşine yönelik, 'Senin tehditlerinden de senin o pislik muhabbetlerinden de bıktım iyice ne yapmak istiyorsan yap' sözlerini kullanması savcılıkça, ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçu olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Ceran hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Ceran hakkında 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat ettiği’ kanaatine vararak işlenen suçun cezası 6 ayı geçmediği için

        Türk Ceza Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince savcılık ceza verdi. 3 ay hapis cezasına çarptırılan Sena Ceran’an cezası, 9 bin lira para cezasına çevrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı
        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı
        Konya'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
        Konya'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
        Sarayönü'nde çıkar yangında ağaçlar zarar gördü
        Sarayönü'nde çıkar yangında ağaçlar zarar gördü
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'nın muhtarları için Valilik ve üniversiteden eğitim iş birliği
        Konya'nın muhtarları için Valilik ve üniversiteden eğitim iş birliği
        Sarayönü Devlet Hastanesi'nde kod alarmı tatbikatı yapıldı
        Sarayönü Devlet Hastanesi'nde kod alarmı tatbikatı yapıldı