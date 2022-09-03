Güle Oynaya Camiye Gel Projesi'nde bisikletler dağıtılıyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında, 40 gün boyunca sabah namazına gelen çocukların bisikletlerinin 28 ilçede dağıtılmaya başladığını duyurdu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, merkezdeki dağıtımların 5 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Projeye katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"28 ilçemizi hafta sonu bitirip hafta başında merkez ilçelerin dağıtımına başlayacağız. Merkezde de kurumsal hesaplarımızda ilan ettiğimiz şekilde dağıtımı yapacağız. Bisikletlerinizi ücretsiz olarak montaj ettirebileceğiniz servislere yine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Katılan çocuklarımız lütfen kayıt telefonlarına gelen mesajları takip etsin."

Altay, çocuklara bisikletlerini kullanırken mutlaka kask kullanmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ederken, sürücülerin de çocuklara öncelik verilmesi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri sosyal medya hesaplarından açıklayacağı, hak sahibi çocukların bisiklet montajının ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılacağı bildirildi.

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