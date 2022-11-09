Seydişehir'de organ ve doku bağışı konferansı yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine organ bağışı konusunda farkındalık konferansı düzenlendi.

Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Seydişehir Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. Ayşegül Aksoy tarafından katılımcılara organ ve doku bağışının insan hayatındaki önemi konusunda sunum yaptı.

Programa, Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



















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