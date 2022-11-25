Selçuklu Belediyesinden vergi ödemesi hatırlatması

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesince, emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba sona erdiği hatırlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların 30 Kasım Çarşamba mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2. taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekleri belirtildi.

Vergilerini ödemek isteyen mükellefler için Selçuklu Belediyesi veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mükellefler kredi kartıyla yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Bankası kredi kartına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yapılarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabiliyorlar. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecek."

Açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden, ATM'lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarasıyla vergi ödenebileceği bildirildi.

Mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemelerinin menfaatlerine olacağı uyarısı yapıldı.

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