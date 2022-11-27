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Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Çağlar Özkan

AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 16, Perez 11, Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun, Erkin Şenel, Troy Selim Şav 2, Can Altıntığ 2, Ramazan Tekin 10, Badzim 17, Morgan 20, Eddie 11, Cevher Özer

Aliağa Petkim: Nusret Yıldırım, Ege Arar, Prewit 16, İsmail Cem Ulusoy 7, Chery 15, Yiğit Karalar, Webster 2, Murat Meriç Kuntker, Esimmons 23, Ömercan Engin, Aldridge 7, Dorukhan Engindeniz 14

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-46

3. Periyot: 63-62





KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, Aliağa Petkim’i 89-84 yendi.

Müsabaka, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Periyodun son bölümlerine doğru aldığı ribaundları ve faullerden doğan serbest atışları iyi değerlendiren Aliağa Petkim, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.

Arayı daha da açmak isteyen konuk takım, devrenin sonuna doğru farkı 9 sayıya (31-40) kadar çıkardı. Yeşil-beyazlılar ise kazanılan faul atışlarını sayıya çevirmekte zorlandı. Aliağa Petkim, soyunma odasına 46-39 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Konyaspor Basketbol, periyodun başında hızlı hücumlarla farkı kapattı. Bitime 1 dakika kala öne geçen ev sahibi ekip, mücadelenin 3. periyodunu 63-62 önde geçti.

Son bölümde etkili savunmayla Aliağa Petkim’in sayı bulmasını engellemeye çalışan yeşil-beyazlılar, farkı bir ara 6 sayıya (70-64) çıkardı. Geriye kalan sürede konuk takımın öne geçmesine izin vermeyen Konyaspor Basketbol, mücadeleyi 89-84 kazandı.

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